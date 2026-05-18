Junín celebró el Día de la Escarapela con una jornada patriótica en la plaza departamental

El departamento de Junín celebró el Día de la Escarapela con una emotiva jornada realizada en la Plaza Juan Bautista Alberdi, donde vecinos, familias e instituciones compartieron actividades culturales y tradicionales.
La propuesta incluyó presentaciones artísticas del Taller Municipal de Danzas Folklóricas, dirigido por el profesor Martín Villarruel, además de espectáculos musicales a cargo de Marcos Sánchez, Carlos Cabrillana y Raúl Reynoso.
También se desarrolló una muestra fotográfica del artista Oscar López, mientras que integrantes y familias del NEJ compartieron sopaipillas con los presentes, aportando un clima de encuentro comunitario.
Del acto participaron el intendente Mario Abed; el presidente del HCD, Ricardo Morcos; los senadores provinciales David Sáez y Natalia Rabite; la reina departamental de la Vendimia, Mara Lizana Muñoz; además de concejales, funcionarios y representantes vendimiales.