San Martín: entró a visitar una casa y cuando salió ya no estaba su auto

El vehículo se encontraba estacionado con medidas de seguridad en el barrio Aguaribay. La víctima denunció el robo horas después.

La policía investiga el robo de un auto ocurrido durante los primeros minutos de este lunes en el distrito de Palmira, departamento de San Martín.

El hecho fue denunciado cerca de las 00:05 en el barrio Aguaribay, donde un hombre de 31 años dejó estacionado su Fiat Uno Smart mientras visitaba un domicilio de la zona.

Según la información oficial, el vehículo se encontraba con medidas de seguridad colocadas. Sin embargo, horas más tarde el propietario constató que el rodado había sido sustraído por autores desconocidos.

La causa quedó en manos de la Oficina Fiscal de San Martín, que lleva adelante la investigación.

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