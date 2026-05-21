Aprehendieron al hijo mayor de Margarita Gutiérrez y la causa entra en una etapa clave

El hombre fue capturado durante un allanamiento realizado en Rivadavia, donde secuestraron prendas, celulares y otros elementos que serán sometidos a peritajes.

La investigación por el crimen de Margarita Iris Gutiérrez, la docente jubilada de 72 años hallada asesinada el martes en su vivienda de Junín, tuvo un nuevo giro en las últimas horas con la aprehensión de uno de sus hijos, quien quedó a disposición de la Justicia mientras continúan las medidas periciales.

El procedimiento se realizó durante un allanamiento en una vivienda ubicada en calle Primavera, en Rivadavia, donde personal policial secuestró teléfonos celulares, prendas de vestir, una moto y otros elementos considerados de interés para la causa.

Según trascendió, algunas de las prendas presentaban manchas que ahora serán sometidas a distintos estudios y peritajes científicos para determinar su origen. Además, durante el operativo también se secuestraron municiones y otros objetos que quedaron incorporados al expediente judicial.

La causa es investigada por la Unidad Fiscal Rivadavia-Junín, encabezada por los fiscales Carlos Giuliani y Facundo Garnica, quienes continúan avanzando sobre distintas líneas investigativas mientras aguardan resultados de pruebas consideradas clave.

Como había anticipado Tiempo del Este ayer, durante las últimas horas la investigación comenzó a profundizarse sobre el círculo íntimo y familiar de la víctima, luego de que la hipótesis inicial de un robo perdiera fuerza ante la ausencia de faltantes importantes dentro de la vivienda.

En paralelo, los investigadores continúan trabajando sobre rastros biológicos y muestras de ADN recolectadas tanto en la escena del crimen como durante las medidas judiciales posteriores. El hombre aprehendido ya había sido trasladado previamente al Cuerpo Médico Forense para la realización de distintos estudios.

Mientras avanza la pesquisa, desde la Justicia mantienen reserva sobre distintos elementos incorporados al expediente y no descartan nuevas medidas en las próximas horas.

El crimen generó fuerte conmoción en Junín y en toda la zona Este, ya que Margarita Gutiérrez era una reconocida docente jubilada y exconcejal, perteneciente además a una tradicional familia vinculada a la actividad vitivinícola y olivícola del departamento.

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