La Justicia profundiza la investigación sobre el entorno familiar de Margarita Gutiérrez

En las últimas horas hubo nuevas pericias, allanamientos y extracción de muestras de ADN mientras la hipótesis de robo continúa perdiendo fuerza.

La investigación por el crimen de Margarita Iris Gutiérrez, la docente jubilada de 72 años hallada sin vida el martes en una vivienda de calle Isaac Estrella, en Junín, continúa avanzando con nuevas medidas judiciales y pericias que mantienen bajo la lupa al entorno íntimo y familiar de la víctima.

En las últimas horas trascendió que la causa fue recaratulada formalmente como “Homicidio Agravado – Femicidio”, mientras la Unidad Fiscal Rivadavia-Junín profundiza distintas líneas investigativas para esclarecer lo ocurrido.

Fuentes vinculadas a la causa señalaron que la hipótesis inicial de un homicidio en ocasión de robo perdió fuerza con el avance de las primeras actuaciones. Según trascendió, los investigadores no habrían detectado faltantes importantes de elementos de valor dentro de la vivienda, situación que orientó la pesquisa hacia otras hipótesis.

En ese marco, uno de los puntos centrales de la investigación pasa ahora por el análisis de rastros biológicos y muestras de ADN recolectadas en distintos sectores del domicilio. Además, durante las últimas horas se realizaron allanamientos y se ordenó el envío de muestras al Cuerpo Médico Forense y al área de Anatomopatología para profundizar los estudios periciales.

Uno de los hijos de Margarita Gutiérrez fue trasladado al Cuerpo Médico Forense para distintos estudios y posteriormente recuperó la libertad, aunque continúa vinculado a la investigación mientras la Fiscalía aguarda resultados clave para la causa.

La investigación es encabezada por los fiscales Carlos Giuliani y Facundo Garnica, quienes mantienen reserva sobre distintos elementos incorporados al expediente y no descartan nuevas medidas en las próximas horas.

El cuerpo de Margarita Gutiérrez fue encontrado el martes por la mañana en el interior de la vivienda, donde trabajó personal de Policía Científica, Bomberos e Investigaciones. El caso generó fuerte conmoción en Junín y en distintos sectores políticos y educativos del departamento, ya que la mujer era una reconocida docente jubilada y exconcejal, perteneciente además a una tradicional familia de la zona vinculada a la actividad vitivinícola y olivícola.

Mientras continúa el avance de la causa, desde la Justicia evitaron brindar mayores detalles para no entorpecer la investigación.

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