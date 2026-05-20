Detuvieron en San Martín a una mujer que traía casi 7 kilos de cocaína desde Buenos Aires

El procedimiento se realizó en la Terminal de Ómnibus durante un control preventivo de la Policía Contra el Narcotráfico. La droga estaba oculta entre sus pertenencias y envuelta en una frazada.

Una mujer de 28 años fue detenida este martes por la mañana en la Terminal de Ómnibus de San Martín luego de que efectivos de la Policía Contra el Narcotráfico (PCN) detectaran que transportaba casi 7 kilos de cocaína entre sus pertenencias.

El operativo se desarrolló alrededor de las 10:30, en el marco de controles preventivos sobre pasajeros y equipajes que realizaba personal especializado en la terminal departamental.

Según la información policial, la mujer —oriunda de Mendoza— había llegado desde Buenos Aires y fue interceptada durante las tareas de verificación realizadas por los uniformados.

Durante la inspección, los efectivos encontraron varios paquetes con cocaína ocultos entre sus pertenencias y envueltos en una frazada. Tras las pruebas y actuaciones correspondientes, se confirmó el secuestro de aproximadamente 6.800 gramos de droga.

La sospechosa quedó inmediatamente detenida y a disposición de la Justicia Federal, que ahora deberá avanzar con la investigación para determinar el origen y el destino del cargamento.

El procedimiento fue encabezado por la Policía Contra el Narcotráfico, fuerza que viene realizando distintos controles preventivos en terminales y corredores vinculados al transporte de pasajeros en Mendoza.

¡Enterate de las noticias de San Martín a través del nuevo grupo de WhatsApp de Tiempo del Este! Podés ingresar desde acá

¡Enterate de las noticias de Rivadavia a través del nuevo grupo de WhatsApp de Tiempo del Este! Podés ingresar desde acá

¡Enterate de las noticias de Junín a través del nuevo grupo de WhatsApp de Tiempo del Este! Podés ingresar desde acá

¡Enterate de las noticias de La Paz a través del nuevo grupo de WhatsApp de Tiempo del Este! Podés ingresar desde acá

¡Enterate de las noticias de Santa Rosa a través del nuevo grupo de WhatsApp de Tiempo del Este! Podés ingresar desde acá