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Nueva audiencia clave por la maternidad y neonatología del hospital Saporiti

por tiempoadmin

Este miércoles se realizará una nueva audiencia judicial en el marco del amparo presentado por la Municipalidad de Rivadavia contra el cierre de los servicios de Maternidad y Neonatología del Hospital Saporiti.

La Municipalidad de Rivadavia informó que este miércoles 20 de mayo, a las 9, se desarrollará una nueva instancia judicial vinculada al amparo presentado contra el cierre de los servicios de Maternidad y Neonatología del Hospital Dr. Carlos Saporiti.

En esta oportunidad, la Justicia convocó a una audiencia testimonial en la que declararán el director del Hospital Saporiti y Jesica Giol, quien participará en representación del Municipio.

La audiencia llega luego de que fracasara la instancia de conciliación realizada días atrás, donde no hubo acuerdo entre las partes pese a la propuesta presentada por la comuna para afrontar costos de profesionales y sostener el funcionamiento de ambos servicios.

Desde el Municipio remarcaron nuevamente la importancia de mantener estas prestaciones para la comunidad, especialmente para las mujeres embarazadas y recién nacidos del departamento.

Mientras tanto, la continuidad de la maternidad y neonatología del Hospital Saporiti continúa bajo análisis judicial, en el marco del proceso de amparo impulsado por la Municipalidad de Rivadavia.

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