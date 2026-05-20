Junín: chocó contra un colectivo y terminó lesionado

El accidente ocurrió este miércoles por la tarde en La Colonia. El conductor del Fiat Cronos sufrió politraumatismos leves y fue asistido por personal del SEC.

La Policía de Mendoza investiga un accidente vial ocurrido este miércoles por la tarde en el distrito de La Colonia, departamento de Junín, donde un automóvil chocó contra la parte trasera de un colectivo. El hecho se registró alrededor de las 14:00 sobre calle Isidoro Bousquets al 2300.

Según las primeras actuaciones, el colectivo Mercedes Benz circulaba de norte a sur y, al disminuir la velocidad, fue impactado desde atrás por un Fiat Cronos que se desplazaba en el mismo sentido.

Como consecuencia del choque, el conductor del automóvil, un hombre de 41 años domiciliado en Junín, sufrió politraumatismos leves y fue asistido en el lugar por personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC).

En tanto, el conductor del colectivo, oriundo de Maipú, no presentó lesiones. Fuentes policiales indicaron además que ambos conductores fueron sometidos a controles de alcoholemia, los cuales arrojaron resultado negativo (0,00 g/l).

En el lugar trabajó personal de Subcomisaría La Colonia, Policía Científica y Vial Rivadavia, mientras continúan las actuaciones para determinar la mecánica del siniestro.

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