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El Centro Universitario del Este celebró a sus primeros técnicos en software

por tiempoadmin

Los estudiantes completaron la Tecnicatura Universitaria en Desarrollo de Software que se dicta en el Centro Universitario del Este. El acto contó con la presencia de autoridades municipales, provinciales y académicas.

El Instituto Tecnológico Universitario (ITU) – Sede Este celebró la graduación de los primeros egresados de la carrera Tecnicatura Universitaria en Desarrollo de Software, una propuesta académica que se dicta en el Centro Universitario del Este y que apunta a ampliar las oportunidades de formación en la región.

El acto contó con la participación del intendente de Junín, Mario Abed; el intendente de Capital, Ulpiano Suarez; el senador provincial David Sáez; el presidente del Concejo Deliberante, Ricardo Morcos; el secretario de Gobierno Ariel Ortiz; concejales; el director general del ITU, Guillermo Cruz; y el director del ITU Sede Este, Heraldo Muñoz.

Los nuevos egresados son Brenda Silva Peralta, Agustín Cabrera, Carlos Saldeña, María Georgina Chávez Mesa, Luana Moya Correa, Erika Lasar Poblete, Víctor Pérez y Pablo Vignoni.

Desde el Municipio destacaron que este logro forma parte de una política educativa orientada a fortalecer la educación superior y generar nuevas oportunidades académicas y laborales para jóvenes de la zona Este.

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