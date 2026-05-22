Las pruebas que complican al hijo imputado por el crimen de Margarita Gutiérrez

David Demaldé ya fue trasladado al penal de San Felipe tras ser imputado por homicidio agravado por el vínculo. Cámaras de seguridad, pericias y distintos elementos secuestrados forman parte de la investigación por el crimen de la docente jubilada de Junín.

La investigación por el crimen de Margarita Iris Gutiérrez continúa sumando elementos mientras la Fiscalía avanza sobre la hipótesis que ubica a su hijo mayor, David Enrique Demaldé, como principal sospechoso del asesinato ocurrido esta semana en Junín.

El hombre, de 46 años, ya fue trasladado a la cárcel de San Felipe luego de ser imputado por homicidio agravado por el vínculo, delito que prevé prisión perpetua.

Según trascendió, entre las principales pruebas incorporadas al expediente aparecen registros de cámaras de seguridad, testimonios y distintos elementos secuestrados durante los allanamientos realizados en Rivadavia.

De acuerdo a fuentes vinculadas a la causa, las cámaras ubicarían al imputado entrando y saliendo de la vivienda de calle Isaac Estrella durante distintas horas de la tarde y la noche previas al hallazgo del cuerpo.

Además, durante los procedimientos policiales fueron secuestradas prendas de vestir con aparentes manchas hemáticas, teléfonos celulares, una motocicleta y otros elementos que continúan siendo sometidos a peritajes científicos.

Los investigadores también analizan lesiones que presentaba el imputado en sus manos, junto con rastros biológicos y muestras de ADN recolectadas tanto en la escena del crimen como durante las medidas posteriores.

La principal hipótesis sostiene que Margarita Gutiérrez habría sido asesinada por asfixia y que posteriormente intentaron quemar parcialmente el cuerpo para dificultar el trabajo pericial. También se investigan daños compatibles con la utilización de sustancias corrosivas.

Como había anticipado Tiempo del Este en sus publicaciones anteriores, la investigación comenzó a profundizarse sobre el entorno íntimo y familiar de la víctima luego de que la hipótesis inicial de un robo perdiera fuerza ante la ausencia de faltantes importantes dentro de la vivienda.

Mientras avanza la causa, la Fiscalía continúa aguardando resultados de estudios científicos y nuevas pericias que podrían resultar determinantes para consolidar la acusación.

¡Enterate de las noticias de San Martín a través del nuevo grupo de WhatsApp de Tiempo del Este! Podés ingresar desde acá

¡Enterate de las noticias de Rivadavia a través del nuevo grupo de WhatsApp de Tiempo del Este! Podés ingresar desde acá

¡Enterate de las noticias de Junín a través del nuevo grupo de WhatsApp de Tiempo del Este! Podés ingresar desde acá

¡Enterate de las noticias de La Paz a través del nuevo grupo de WhatsApp de Tiempo del Este! Podés ingresar desde acá

¡Enterate de las noticias de Santa Rosa a través del nuevo grupo de WhatsApp de Tiempo del Este! Podés ingresar desde acá