Fue a La Salada y le robaron la camioneta

El hecho ocurrió durante la madrugada de este sábado. La víctima había dejado estacionada la camioneta cerca de la feria y al regresar constató el robo.

La policía investiga el robo de una camioneta ocurrido durante la madrugada de este sábado en el departamento de Santa Rosa.

El hecho fue denunciado alrededor de la 1:45 en inmediaciones de calle Los Plumerillos y lateral Sur de Ruta 7, en la zona de la feria La Salada.

Según la información oficial, un hombre de 48 años manifestó que había dejado estacionada su camioneta Chevrolet S-10 cerca de las 00 horas en el costado oeste de la feria y que, al regresar, constató que autores desconocidos se la habían sustraído.

El vehículo robado posee barra antivuelco, llantas cromadas y tenía aproximadamente medio tanque de combustible al momento del hecho.

La causa quedó en manos de la Oficina Fiscal de Santa Rosa.

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