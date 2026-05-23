San Martín: no tenían la documentación del auto, pero sí cocaína

El procedimiento se realizó durante un operativo preventivo. Tres jóvenes fueron aprehendidos luego de que la policía encontrara cocaína, cannabis y una balanza de precisión dentro del vehículo en el que circulaban.

Tres hombres fueron aprehendidos este viernes por la tarde en el departamento de San Martín luego de que personal policial encontrara droga y elementos vinculados al narcomenudeo en el vehículo en el que se movilizaban.

El procedimiento se desarrolló alrededor de las 17 horas en inmediaciones de Carril Norte y Costa Canal Montecaseros, mientras efectivos de la Unidad Especial de Patrullajes realizaban maniobras operativas en la zona.

Según la información oficial, los uniformados observaron a tres sujetos que circulaban en un Chevrolet Corsa gris en actitud sospechosa, por lo que procedieron a identificarlos.

Durante el control, los ocupantes manifestaron no poseer documentación del rodado. Posteriormente, al realizar la requisa del vehículo, los efectivos encontraron debajo de la alfombra del lado del acompañante 17 envoltorios de nylon con cocaína, con un peso total de 6,1 gramos, además de una balanza de precisión.

Asimismo, dentro de un morral perteneciente a uno de los jóvenes, la Policía secuestró 1,6 gramos de cannabis en flor.

Por disposición de la Fiscalía Federal de turno, se ordenó la aprehensión de los tres sujetos, el secuestro de los estupefacientes y la retención del auto.

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