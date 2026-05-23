Buen Orden: quiso escapar con tres palos al hombro y terminó detenido

El procedimiento se realizó durante un patrullaje preventivo en la zona del carril Buen Orden y Ruta 7. El sospechoso intentó escapar al advertir la presencia policial.

Un hombre de 35 años fue aprehendido este viernes por la noche en el departamento de San Martín, acusado de intentar sustraer elementos de una finca ubicada en la zona de Carril Buen Orden y Ruta 7.

El hecho ocurrió alrededor de las 23:25 horas, cuando efectivos de la Unidad Especial de Patrullajes realizaban maniobras operativas y observaron a un sujeto salir del interior de una finca transportando tres palos tipo espalderos de 2,50 metros.

Según la información oficial, al darle la voz de alto, el hombre emprendió la fuga y abandonó los elementos en el lugar. Sin embargo, fue alcanzado y aprehendido a pocos metros por el personal policial.

Minutos después se presentó el encargado de la finca, quien reconoció los palos como de su propiedad y radicó la denuncia correspondiente.

Además, durante la requisa realizada al sospechoso, los efectivos secuestraron una tenaza que llevaba entre sus prendas.

La causa quedó en manos de la Oficina Fiscal de San Martín.

¡Enterate de las noticias de San Martín a través del nuevo grupo de WhatsApp de Tiempo del Este! Podés ingresar desde acá

¡Enterate de las noticias de Rivadavia a través del nuevo grupo de WhatsApp de Tiempo del Este! Podés ingresar desde acá

¡Enterate de las noticias de Junín a través del nuevo grupo de WhatsApp de Tiempo del Este! Podés ingresar desde acá

¡Enterate de las noticias de La Paz a través del nuevo grupo de WhatsApp de Tiempo del Este! Podés ingresar desde acá

¡Enterate de las noticias de Santa Rosa a través del nuevo grupo de WhatsApp de Tiempo del Este! Podés ingresar desde acá