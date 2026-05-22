Rivadavia: robó tablas del skatepark y terminó detenido

El procedimiento se realizó este viernes por la tarde tras un llamado de vecinos. La policía recuperó parte de las tablas sustraídas y las devolvió al Municipio.

Un joven de 24 años fue aprehendido este viernes por la tarde en el departamento de Rivadavia, acusado de sustraer maderas pertenecientes al skatepark municipal.

El hecho ocurrió alrededor de las 15:20 en inmediaciones de calle Ameghino casi Reconquista, donde efectivos de la Unidad Especial de Patrullajes realizaban maniobras operativas.

Según la información oficial, vecinos de la zona alertaron a la Policía sobre un sujeto que momentos antes habría robado varias tablas de madera de la pista de skate construida por el Municipio y escapaba hacia calle Yoben.

Con las características aportadas, el personal desplegó un patrullaje por la zona y logró la aprehensión del sospechoso, identificado como un hombre de 24 años.

Durante el procedimiento también se secuestraron dos tramos de madera que habrían sido sustraídos del lugar.

Por disposición judicial, los elementos recuperados fueron restituidos a las autoridades municipales, mientras que el detenido fue trasladado a sede judicial.

La causa quedó a cargo de la Oficina Fiscal de Rivadavia.

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