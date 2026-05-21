Violenta riña en Buen Orden: hubo heridos y varios móviles policiales

El hecho ocurrió este jueves por la noche en el barrio Buen Orden, en San Martín. La policía intervino con varios móviles luego de una pelea que se habría originado entre varias personas.

Una riña registrada este jueves por la noche en el barrio Buen Orden, en el departamento de San Martín, dejó como saldo a dos personas heridas.

El episodio ocurrió alrededor de las 21.40 horas y, según las primeras informaciones, varias personas se habrían encontrado consumiendo bebidas alcohólicas cuando, por motivos que aún no están claros, se produjo una pelea entre los presentes.

Como consecuencia del enfrentamiento, dos personas sufrieron lesiones y debieron ser asistidas.

Hasta el lugar llegaron varios móviles policiales para controlar la situación y realizar las actuaciones correspondientes.

La causa quedó en manos de la Oficina Fiscal de San Martín.

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