Rescataron a tres personas tras el vuelco de una embarcación en El Carrizal

El hecho ocurrió este jueves por la tarde a la altura del camping Si.Tra.Vi. Las víctimas fueron asistidas por personal policial y presentaban principios de hipotermia.

Tres personas fueron rescatadas este jueves por la tarde luego del vuelco de una embarcación en el Dique El Carrizal, en jurisdicción de Subcomisaría El Carrizal.

El hecho ocurrió cerca de las 17:15, cuando un llamado alertó al Cuartel de Bomberos sobre el vuelco de un bote en el embalse, a la altura del camping Si.Tra.Vi.

Tras el aviso, personal policial y de rescate se desplazó rápidamente al lugar y observó la embarcación dada vuelta en el agua.

De manera inmediata, los efectivos realizaron el rescate y asistencia de las tres personas afectadas, identificadas como dos hombres de 79 y 60 años, y una mujer de 63.

Según la información oficial, las víctimas se encontraban en buen estado general de salud, aunque presentaban un principio de hipotermia producto de la permanencia en el agua.

Minutos después fueron trasladadas hasta la orilla del dique, donde eran esperadas por sus familiares.

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