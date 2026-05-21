Condenaron a 14 años de prisión a un hombre por el intento de femicidio de su expareja en Rivadavia

El hecho ocurrió en enero del 2025 en una vivienda de calle San Isidro, donde la víctima resultó herida con un arma blanca y fue asistida en el Hospital Saporiti.

El Tribunal Penal Colegiado N°1 de la Tercera Circunscripción Judicial condenó a Daniel Núñez Salinas a 14 años de prisión tras hallarlo culpable del intento de femicidio de su expareja. La sentencia fue dictada por el conjuez Darío Donosso, quien hizo lugar al planteo formulado por el fiscal de Junín y Rivadavia, Facundo Garnica, bajo la calificación de homicidio agravado por el vínculo y por mediar violencia de género, en grado de tentativa.

El hecho ocurrió el 5 de enero de 2025, alrededor de las 7, en una vivienda ubicada sobre calle San Isidro, en Rivadavia. De acuerdo con la investigación, la mujer llegó a su domicilio y fue interceptada por Núñez Salinas, quien comenzó a agredirla verbalmente antes de atacarla con un cuchillo tipo carnicero.

Según consta en la causa, la víctima sufrió una herida cortante en el cuello y otras lesiones punzantes en la zona del pecho. La agresión fue interrumpida por la intervención del hijo de la mujer, lo que permitió posteriormente la detención del acusado por parte del personal policial.

La víctima fue trasladada al Hospital Saporiti, donde permaneció internada hasta recibir el alta médica. Los peritajes realizados por el Cuerpo Médico Forense concluyeron que las lesiones no comprometieron su vida, aunque los elementos incorporados al expediente permitieron establecer la intención homicida del agresor.

Durante el proceso judicial también se valoraron antecedentes de violencia de género previos denunciados por la víctima, aspecto que fue tenido en cuenta al momento de fijar la pena.

¡Enterate de las noticias de Rivadavia a través del nuevo grupo de WhatsApp de Tiempo del Este! Podés ingresar desde acá

¡Enterate de las noticias de San Martín a través del nuevo grupo de WhatsApp de Tiempo del Este! Podés ingresar desde acá

¡Enterate de las noticias de Junín a través del nuevo grupo de WhatsApp de Tiempo del Este! Podés ingresar desde acá

¡Enterate de las noticias de La Paz a través del nuevo grupo de WhatsApp de Tiempo del Este! Podés ingresar desde acá

¡Enterate de las noticias de Santa Rosa a través del nuevo grupo de WhatsApp de Tiempo del Este! Podés ingresar desde acá