Imputaron al hijo mayor de Margarita Gutiérrez y revelan cómo creen que ocurrió el crimen

La Fiscalía acusó formalmente a David Enrique Demaldé por homicidio agravado por el vínculo. La principal hipótesis sostiene que la mujer fue asesinada por asfixia y posteriormente intentaron quemar parcialmente el cuerpo.

La investigación por el crimen de Margarita Iris Gutiérrez, la docente jubilada de 72 años hallada asesinada esta semana en su vivienda de Junín, tuvo un avance clave en las últimas horas con la imputación formal de uno de sus hijos.

Se trata de David Enrique Demaldé, de 46 años, quien fue acusado por la Fiscalía de homicidio agravado por el vínculo, delito que prevé como única pena la prisión perpetua.

La medida fue dispuesta por la Unidad Fiscal Rivadavia-Junín, encabezada por el fiscal Mariano Carbajal, luego de distintas pericias, allanamientos y análisis realizados desde el hallazgo del cuerpo de la mujer en la vivienda de calle Isaac Estrella.

Según la principal hipótesis investigativa, Margarita Gutiérrez habría sido asesinada por asfixia y posteriormente el cuerpo habría sido parcialmente incendiado en un intento de dificultar el trabajo pericial. Además, los investigadores analizan daños compatibles con la acción de sustancias corrosivas.

Como había anticipado Tiempo del Este en sus publicaciones anteriores, durante las últimas horas la investigación comenzó a profundizarse sobre el entorno íntimo y familiar de la víctima, luego de que la hipótesis inicial de un robo perdiera fuerza ante la ausencia de faltantes importantes dentro de la vivienda.

Durante los allanamientos realizados en Rivadavia, los pesquisas secuestraron teléfonos celulares, una motocicleta, prendas de vestir con aparentes manchas hemáticas, municiones y otros elementos que ahora continúan siendo sometidos a distintos estudios científicos y peritajes.

En paralelo, los investigadores trabajan sobre rastros biológicos y muestras de ADN recolectadas tanto en la escena del crimen como durante las medidas judiciales posteriores.

El caso generó fuerte conmoción en Junín y en toda la zona Este, ya que Margarita Gutiérrez era una reconocida docente jubilada y exconcejal, perteneciente además a una tradicional familia vinculada a la actividad vitivinícola y olivícola del departamento.

Mientras avanza la causa, la Fiscalía continúa aguardando resultados de pericias consideradas clave para consolidar la acusación.

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