Defensa del Consumidor advierte sobre maniobras engañosas en ventas de motos “a sola firma”

Defensa del Consumidor alertó sobre un aumento de denuncias por prácticas abusivas en la venta de motos con modalidad “a sola firma”, especialmente en agencias no oficiales que ofrecen créditos rápidos y luego exigen requisitos no informados previamente.

Según datos oficiales, los patentamientos de motos registraron un aumento interanual del 109% en Mendoza, impulsados por la demanda de medios de transporte económicos y por su utilización como herramienta laboral. En este escenario, el organismo detectó la proliferación de agencias no oficiales que aplican estrategias comerciales consideradas engañosas.

La maniobra consiste en atraer potenciales compradores mediante anuncios que prometen acceso rápido al crédito, con consignas como “solo con DNI”, “cuotas fijas” o “entrega inmediata”. Una vez iniciado el trámite, las empresas solicitan una seña y, posteriormente, exigen requisitos de solvencia no informados previamente, entre ellos la presentación de garantes con ingresos elevados. Cuando los consumidores no logran cumplir esas condiciones, las agencias retienen el dinero abonado bajo el argumento de gastos administrativos.

Desde Defensa del Consumidor recordaron que este tipo de conductas infringe la Ley Nacional de Defensa del Consumidor, que obliga a brindar información clara, completa y previa sobre las condiciones de contratación, además de garantizar un trato digno y actuar de buena fe. La retención de dinero frente a requisitos no informados puede ser considerada una práctica abusiva y susceptible de sanción.

El organismo recomendó a la población solicitar siempre el contrato antes de realizar cualquier pago, exigir por escrito los requisitos de acceso al crédito, verificar el costo total del vehículo y desconfiar de promociones difundidas en redes sociales o por comercios no habilitados.

Asimismo, se informó que las personas afectadas deben dejar constancia del reclamo en el Libro de Quejas del comercio o realizar una intimación mediante correo electrónico o carta documento antes de efectuar la denuncia formal. También pueden acceder a asesoramiento gratuito y sin necesidad de abogado a través de la línea 148, opción 20, el WhatsApp 2617542335, la Ventanilla Única Federal o las oficinas de atención presencial distribuidas en los 18 departamentos de la provincia.

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