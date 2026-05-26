Le atravesaron una piedra en la calle y le robaron la camioneta en San Martín

El hecho ocurrió el lunes por la tarde en la zona de Costa Canal Montecaseros y Cereceto. La víctima fue abordada por dos delincuentes tras detener la marcha de su vehículo.

La policía investiga el robo de una camioneta ocurrido este lunes por la tarde en el departamento de San Martín.

El hecho fue denunciado alrededor de las 19:20 en inmediaciones de Carril Costa Canal Montecaseros y calle Cereceto, donde un hombre de 57 años circulaba a bordo de una Peugeot Boxer blanca.

Según la información oficial, la víctima detuvo la marcha luego de advertir una piedra de gran tamaño sobre la calzada.

En ese momento fue abordada por dos sujetos que, mediante amenazas con un elemento contundente, le sustrajeron la camioneta y escaparon hacia el sur.

La causa quedó en manos de la Oficina Fiscal de San Martín.

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