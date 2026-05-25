Detectaron a un camionero brasileño alcoholizado en San Martín

El procedimiento se realizó este domingo sobre Ruta 7, en Alto Verde. El conductor del transporte de carga arrojó más de un gramo de alcohol por litro de sangre.

La Policía Vial detectó este domingo a un camionero con alcoholemia positiva durante un control realizado en el departamento de San Martín.

El procedimiento se llevó adelante alrededor de las 18:30 sobre Ruta 7 y calle Guerrero, en la localidad de Alto Verde, donde efectivos policiales controlaron un camión de transporte de carga.

Según la información oficial, el conductor, un hombre de 52 años oriundo de Brasil, manejaba un camión Scania 380 con semirremolque cuando fue sometido al test de alcoholemia.

El dosaje arrojó un resultado positivo de 1,39 gramos de alcohol por litro de sangre, muy por encima de lo permitido para conductores profesionales.

Tras el control, se labraron las actuaciones correspondientes y el caso quedó a disposición del Juzgado Contravencional interviniente.

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