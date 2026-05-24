Bomba en el PJ: el histórico dirigente sanmartiniano Miguel Montaña renunció al justicialismo tras más de 50 años

El histórico dirigente gremial y exlegislador provincial anunció su salida del justicialismo luego de más de cinco décadas de militancia y lanzó durísimas críticas contra referentes nacionales, provinciales y departamentales del PJ.

El histórico dirigente gremial Miguel Montaña renunció a su afiliación al justicialismo, espacio político en el que militó durante más de 50 años.

Según expresó, la decisión fue tomada por “la profunda decepción con la actual dirigencia del justicialismo, en todas sus variantes”, a la que calificó como “un sello de goma para llevar adelante sus propios negocios”.

En sus críticas apuntó contra referentes nacionales como “los Fernández, Cristina, Alberto y Aníbal, los Kicillof”, y en Mendoza contra “los Sagasti, los Félix y los Ciurca”. A nivel departamental también cuestionó a “los Giménez, los Soto y los Ravazzani”, a quienes responsabilizó por los sucesivos fracasos electorales del partido.

“Está todo al revés: hubo un dirigente, como Adrián Leppez, que fue candidato a intendente y no ganó ni en su distrito, Palmira, salió último en la elección interna y ahora pretende ser el armador. ¿Armador de qué?”, cuestionó Montaña.

Además, sostuvo que “no merecen que les digan compañeros, porque a ellos lo único que les importa es asegurar la continuidad de sus cargos”, y consideró que ese accionar convirtió al justicialismo en “cómplice de la llegada de Milei”.

Como ejemplo, recordó la interna del PJ sanmartiniano en 2023 y aseguró que “los sectores derrotados en la elección se pusieron de acuerdo para boicotear al ganador, sin respetar el principio del que gana conduce y el que pierde acompaña”.

También apuntó contra el exintendente Jorge Giménez: “Se fue con el partido del demócrata Demarchi en 2023, y hoy es el que está conduciendo en las sombras al peronismo”, denunció.

“Se ha perdido el norte en el partido y van a pasar muchos años para recuperarlo, y no será con estos dirigentes”, afirmó.

Finalmente, Montaña sostuvo: “Tomo esta dura decisión que me entristece pero considero necesaria. No quiero seguir siendo cómplice de una estructura corrupta y llena de vicios”.

El dirigente recordó además su trayectoria sindical y política. Fue secretario general de la CGT “Rucci”, integró la mesa político-gremial provincial, fue legislador provincial y comenzó su militancia en los años 70, vinculada al sector vitivinícola.

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