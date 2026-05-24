Rivadavia: atraparon a un ladrón robando dentro del auto y sacó una tumbera

El hecho ocurrió el sábado por la tarde debajo del puente del Río Tunuyán. Las víctimas sorprendieron a un sujeto robando en su automóvil y se produjo un forcejeo.

Dos hombres denunciaron haber sido víctimas de una tentativa de asalto este sábado por la tarde en el departamento de Rivadavia, luego de sorprender a un delincuente robando en el interior de su vehículo.

El hecho ocurrió alrededor de las 16:20 en inmediaciones de calle San Isidro y Ruta 62, debajo del puente del Río Tunuyán.

Según la información oficial, las víctimas, de 41 y 38 años, se encontraban juntando arena en la zona cuando observaron a un sujeto dentro de su automóvil particular sustrayendo elementos personales.

Ante esta situación, ambos se acercaron y mantuvieron una breve pelea con el delincuente. Sin embargo, el enfrentamiento terminó cuando el sujeto extrajo de entre sus prendas un arma de fabricación casera, conocida como “tumbera”, y comenzó a amenazarlos.

Luego de intimidar a las víctimas, el hombre escapó del lugar y hasta el momento no ha sido identificado.

La causa quedó en manos de la Oficina Fiscal de Rivadavia.

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