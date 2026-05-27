Rivadavia: estos son los próximos operativos gratuitos de castración y vacunación de mascotas

La comuna informó el calendario de los próximos operativos gratuitos de castración y vacunación antirrábica en distintos distritos, con el objetivo de promover la tenencia responsable y acercar servicios veterinarios esenciales a perros y gatos del departamento.

La Municipalidad de Rivadavia, a través del área de Zoonosis, continúa desarrollando operativos gratuitos de castración y vacunación antirrábica en diferentes puntos del departamento, acercando servicios esenciales para el cuidado y la salud de las mascotas.

El quirófano móvil recorre los distritos con el objetivo de facilitar el acceso a la atención veterinaria, promoviendo la tenencia responsable y contribuyendo al control poblacional de perros y gatos. Además de las castraciones, durante cada operativo se aplica la vacuna antirrábica y en los casos indicados por el personal de Zoonosis, también se realiza la desparasitación interna.

Durante los días martes 2, miércoles 3 y jueves 4 de junio, el operativo se desarrollará en el Club La Libertad, distrito de La Libertad, desde las 8 horas. Los turnos son por orden de llegada.

Desde Zoonosis recordaron que las mascotas deben asistir con 12 horas de ayuno sólido y líquido, encontrarse en buen estado de salud y cumplir con los requisitos prequirúrgicos correspondientes. Los caninos deben asistir con collar y correa, mientras que los felinos deben ser trasladados en transportadora, mochila o jaula.

Además, informaron las próximas fechas del recorrido del quirófano móvil:

Martes 9, miércoles 10 y jueves 11 de junio: SUM Barrio Rivadavia, Los Campamentos.

Martes 16, miércoles 17 y jueves 18 de junio: SUM Barrio Inmaculada Concepción, Ciudad.

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