Esta semana habrá castraciones en Alto Verde y en Algarrobo Grande

El Municipio de Junín informó que este miércoles se realizará un operativo de castración en el Centro de Salud de Alto Verde y el jueves en el callejón Pringles de Algarrobo Grande. La actividad comenzará a las 8 de la mañana y se desarrollará bajo la modalidad “por orden de llegada”.

Los operativos son parte de la campaña sanitaria que lleva adelante la Dirección de Veterinaria de la comuna, con el objetivo de controlar la población animal y garantizar el bienestar de perros y gatos en todo el departamento.

Desde el área recordaron que los cupos son limitados y establecieron algunos requisitos para acceder a la atención: los animales deben ser mayores de seis meses, estar en buen estado de salud y cumplir con un ayuno sólido de 12 horas y líquido de 8 horas. En el caso de las hembras caninas, no deben estar en celo, preñadas ni haber parido en los últimos 60 días. Además, los gatos deben llegar en jaulas, bolsos o cajas transportadoras, mientras que los perros deben asistir con collar, pretal y correa.

En paralelo, continúa el sistema de turnos para el quirófano fijo de la Dirección de Veterinaria, ubicada en Salvador González 525, Ciudad de Junín. Los turnos se entregan los lunes desde las 7:30 de la mañana y no es necesario concurrir con el animal ese día.

La campaña incluye también la aplicación gratuita de la vacuna antirrábica a caninos y felinos mayores de tres meses, con la recomendación de una revacunación anual.

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