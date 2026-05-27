MendoTran Cuándo Subo amplió su cobertura a la Zona Este

La actualización de la aplicación suma información en tiempo real sobre recorridos, horarios y accesibilidad del transporte público en la Zona Este.

El Gobierno de Mendoza presentó una nueva actualización de la aplicación MendoTran Cuándo Subo, que ahora incorpora información en tiempo real y amplía su cobertura al Este provincial.

La presentación fue encabezada por el gobernador Alfredo Cornejo y el ministro de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial, Natalio Mema, durante una visita al Centro de Monitoreo de Transporte ubicado en Ciudad.

Según se informó, la aplicación permitirá conocer cuánto falta para la llegada de cada colectivo mediante seguimiento por GPS y acceder a datos más precisos sobre recorridos, frecuencias y planificación de viajes. Además, la actualización incorpora los servicios de las empresas Nueva Generación y Dicetours, ampliando el sistema integrado de transporte en la zona Este.

“Desde ahora tenemos un solo sistema integrado entre Gran Mendoza, la zona Este y Lavalle”, destacó Natalio Mema, quien además explicó que el sistema ya cuenta con más de 2.500 paradas relevadas en el Este provincial.

Entre las nuevas funciones, los usuarios podrán verificar si las unidades cuentan con aire acondicionado o rampas para personas con movilidad reducida, además de realizar reclamos directamente desde la aplicación e incluso cargar fotografías sobre problemas en unidades o paradas.

Otra de las novedades es la incorporación de alertas personalizadas, mejoras en la función “Planear viaje” y la posibilidad de consultar en tiempo real la disponibilidad de bicicletas en estaciones de BiciTran.

Durante la actividad participaron también los intendentes Mario Abed y Raúl Rufeil, junto a otras autoridades provinciales y municipales

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