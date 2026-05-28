La municipalidad de San Martín trasladó varias áreas a la terminal de ómnibus

Las direcciones de Desarrollo Económico y Programas Nacionales, junto a la coordinación de Políticas de Empleo y el Punto Digital, comenzaron a funcionar en el primer piso de la Terminal Gobernador Llaver.

La municipalidad de San Martín informó que trasladó, a la terminal de ómnibus Gobernador Llaver, la ubicación y atención de las direcciones de Desarrollo Económico y Programas Nacionales, además de la coordinación de Políticas de Empleo y el Punto Digital.

Con intención de fortalecer la relación con los vecinos, las dependencias mencionadas se encuentran ahora en el primer piso, ala oeste, de la mencionada terminal de ómnibus.

¡Enterate de las noticias de San Martín a través del nuevo grupo de WhatsApp de Tiempo del Este! Podés ingresar desde acá

¡Enterate de las noticias de Rivadavia a través del nuevo grupo de WhatsApp de Tiempo del Este! Podés ingresar desde acá

¡Enterate de las noticias de La Paz a través del nuevo grupo de WhatsApp de Tiempo del Este! Podés ingresar desde acá

¡Enterate de las noticias de Junín a través del nuevo grupo de WhatsApp de Tiempo del Este! Podés ingresar desde acá

¡Enterate de las noticias de Santa Rosa a través del nuevo grupo de WhatsApp de Tiempo del Este! Podés ingresar desde acá