La municipalidad de San Martín trasladó varias áreas a la terminal de ómnibus

Las direcciones de Desarrollo Económico y Programas Nacionales, junto a la coordinación de Políticas de Empleo y el Punto Digital, comenzaron a funcionar en el primer piso de la Terminal Gobernador Llaver.
La municipalidad de San Martín informó que trasladó, a la terminal de ómnibus Gobernador Llaver, la ubicación y atención de las direcciones de Desarrollo Económico y Programas Nacionales, además de la coordinación de Políticas de Empleo y el Punto Digital.
Con intención de fortalecer la relación con los vecinos, las dependencias mencionadas se encuentran ahora en el primer piso, ala oeste, de la mencionada terminal de ómnibus.