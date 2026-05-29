La Paz: lanzan una campaña de concientización contra el bullying en las escuelas

La iniciativa es impulsada por la Biblioteca Municipal Enrique Dussel y está destinada a estudiantes de nivel primario y secundario. Busca promover el respeto, la empatía y la prevención de situaciones de acoso escolar.



La Municipalidad de La Paz, a través de la Biblioteca Pública Municipal Enrique Dussel, puso en marcha la campaña “Juntos contra el Bullying”, una propuesta orientada a concientizar y prevenir situaciones de acoso escolar entre estudiantes del departamento.

La iniciativa contempla la realización de talleres destinados a alumnos de escuelas primarias y secundarias, donde se abordarán conceptos básicos para identificar, comprender y actuar frente a casos de bullying.

Según informaron desde el municipio, las actividades incluirán dinámicas grupales, material audiovisual y propuestas participativas que permitan reflexionar sobre la importancia del respeto, la empatía y la convivencia saludable dentro de la comunidad educativa.

La campaña también busca reforzar valores como la escucha, el acompañamiento y la intervención temprana ante situaciones de violencia o discriminación, promoviendo entornos escolares más seguros e inclusivos.

Bajo el lema “El respeto nos une, la empatía nos hace más fuertes”, la propuesta invita a estudiantes, docentes y familias a involucrarse activamente en la prevención del bullying.

Las personas interesadas en obtener más información pueden acercarse a la Biblioteca Municipal Enrique Dussel.

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