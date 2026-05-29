Palmira: tres motochorros armados le robaron la moto en plena madrugada

El hecho ocurrió durante la madrugada de este viernes sobre la Ruta 50 Variante, frente a Bodega Patti. La víctima fue interceptada por tres delincuentes que se movilizaban en dos motos.

Un hombre de 48 años fue víctima de un asalto durante la madrugada de este viernes en Palmira, cuando circulaba en moto por la Ruta 50 Variante, frente a Bodega Patti.

Según la información oficial, el hecho ocurrió alrededor de las 4:50, cuando la víctima se desplazaba a bordo de una Zanella 110 cc y fue interceptada por tres sujetos que circulaban en dos motos.

Los delincuentes lo amenazaron con un arma de fuego y le sustrajeron tanto el rodado como distintos efectos personales.

Tras cometer el robo, los asaltantes escaparon del lugar y hasta el momento no han sido identificados. La investigación quedó a cargo de la Oficina Fiscal de San Martín.

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