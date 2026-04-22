La Paz: quiénes son los nuevos integrantes del Ballet Estable Municipal 2026

Tras una jornada de audiciones con gran participación, quedaron definidos los nuevos integrantes del Ballet Estable Municipal para 2026. Doce artistas del departamento fueron seleccionados para formar parte del elenco.

Con una destacada convocatoria y buen nivel en escena, se llevó a cabo el casting para el Ballet Estable Municipal 2026 en el Salón de Actos Municipal, donde bailarines y bailarinas del departamento mostraron su talento en una jornada que tuvo de todo un poco: técnica, nervios y muchas ganas de quedar.

Las audiciones estuvieron a cargo de un jurado integrado por Franco Agüero, Cecilia Herrera y Maximiliano Tagua, quienes evaluaron a los aspirantes en una jornada dedicada a la danza y al fortalecimiento de la identidad cultural local.

Tras el proceso de selección, los nuevos integrantes del Ballet Estable Municipal son:

Santiago Chávez

Matías Chetllak

Brian Frías

Lucio Muñoz

Joaquín Nieva

Kevin Ordoñez

Morena Báez

Azul Fernández

Camila Gómez

Victoria Rosales

Sol Torrales

Macarena Vera

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