San Martín: habilitaron nuevas obras de asfalto en las calles Videla y Cánepa

La obra incluyó calle Videla y un tramo de Cánepa, en la zona sur de la Ciudad. Son 1100 metros de asfalto que mejoran la conectividad y responden a un reclamo histórico de vecinos.

Con la presencia del intendente Raúl Rufeil, autoridades y vecinos, quedó oficialmente inaugurado el asfaltado completo de calle Videla y parte de calle Cánepa, una obra clave para la conectividad en la zona sur de la Ciudad de San Martín.

Los trabajos abarcaron 750 metros lineales sobre calle Videla, en el tramo comprendido entre calle Cánepa y Avenida Corrientes. Además, durante el mismo acto se dejó habilitado el asfaltado de 350 metros sobre calle Cánepa, desde el cruce ferroviario hacia el sur, dando respuesta a un histórico pedido de los vecinos del sector.

La inauguración incluyó el tradicional corte de cintas, que estuvo a cargo de niños de la zona, en un momento cargado de emoción y participación comunitaria. Los vecinos expresaron su agradecimiento por la obra, destacando la mejora en la transitabilidad y en la calidad de vida, al tiempo que acercaron nuevas inquietudes que serán evaluadas por el Municipio.

Durante su discurso, el intendente remarcó la importancia de continuar avanzando con obras en todo el departamento: “Sabemos que aún queda mucho por hacer, pero también es importante reconocer lo que hemos logrado. Esta calle era prácticamente intransitable y oscura, y hoy cuenta con asfalto e iluminación LED”.

En ese sentido, Rufeil subrayó la necesidad de sostener el trabajo conjunto entre el Municipio y la comunidad: “Tenemos que seguir por este camino, para continuar mejorando los barrios del sur de la Ciudad de San Martín”.

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