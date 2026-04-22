Femicidio en San Martín: la necropsia confirmó la causa de muerte y avanza la investigación

El informe forense determinó que la víctima, de 36 años, murió por una herida con arma blanca. El principal sospechoso será imputado en las próximas horas.

La investigación por la muerte de Carla Magallanes, la mujer de 36 años encontrada sin vida en San Martín, sumó en las últimas horas un dato clave: el resultado preliminar de la necropsia confirmó la causa del fallecimiento y aportó elementos centrales para el avance de la causa.

De acuerdo a fuentes judiciales, el informe del Cuerpo Médico Forense determinó que la víctima murió como consecuencia de una herida provocada con un arma blanca en la zona del cuello, lo que le habría ocasionado la muerte de manera prácticamente inmediata debido a la pérdida de sangre.

Además, los estudios indicaron que el deceso se produjo alrededor de 72 horas antes del hallazgo, lo que ubica el hecho durante el fin de semana previo a que el cuerpo fuera encontrado.

Estos resultados consolidan la principal hipótesis de los investigadores, que desde el inicio apuntó a un homicidio en un contexto de violencia de género.

En paralelo, la causa avanza en sede judicial y en las próximas horas sería imputado el principal sospechoso, Gabriel Trejo, quien fue detenido poco después del hallazgo y era pareja de la víctima.

Mientras tanto, la fiscalía continúa con la incorporación de pruebas y testimonios para reconstruir lo ocurrido y definir con precisión la mecánica del hecho.

El caso generó fuerte conmoción en San Martín y en toda la zona Este, donde la noticia es seguida de cerca a medida que avanzan las actuaciones judiciales.

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