YPF confirmó una suba del 1% en los combustibles y extenderá por 45 días el congelamiento de precios

La medida fue confirmada por el presidente y CEO de la compañía, Horacio Marín, quien explicó que la actualización responde a un análisis de las variables de oferta y demanda del mercado.

YPF anunció que aumentará un 1% el precio de los combustibles a partir del jueves 14 de mayo y extendió por otros 45 días el esquema de congelamiento parcial que aplica para amortiguar el impacto de la suba internacional del petróleo.

La medida fue confirmada por el presidente y CEO de la compañía, Horacio Marín, quien explicó que la actualización responde a un análisis de las variables de oferta y demanda del mercado.

Según informó la petrolera, continuará vigente el sistema de “buffer de precios”, una herramienta que busca evitar trasladar de manera inmediata a los surtidores las variaciones del valor internacional del crudo, que actualmente supera los 100 dólares por barril en medio del conflicto en Medio Oriente.

Marín detalló que el mecanismo contempla la creación de una “cuenta compensadora” para recuperar más adelante el ingreso diferido generado por no aplicar de forma completa las variaciones del Brent en los precios locales durante este período.

Desde la empresa señalaron que, desde el inicio de la guerra, los combustibles acumularon incrementos superiores al 23%, aunque todavía quedaría pendiente un ajuste estimado en torno al 15% sobre los precios finales.

El titular de YPF también indicó que continuará aplicándose el sistema de “micropricing”, mediante el cual la compañía establece valores diferenciales según franjas horarias, corredores y zonas geográficas, con el objetivo de optimizar la rentabilidad.

Finalmente, la petrolera sostuvo que busca preservar la demanda en un contexto de libre mercado, manteniendo un equilibrio entre la rentabilidad de la empresa y el impacto sobre los consumidores.

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