Nuevo concesionario en carril Rodríguez Peña: Asia Trucks llega a Mendoza

La marca desembarcó en Mendoza con un nuevo punto de venta y servicio de 2.890 metros cuadrados, ubicado sobre el Carril Rodríguez Peña, uno de los corredores industriales más importantes del Gran Mendoza. Del acto de apertura participaron el gobernador Alfredo Cornejo y el intendente de San Martín, Raúl Rufeil.

La firma Asia Trucks quedó oficialmente inaugurada como concesionario oficial de Dongfeng en Mendoza, en el marco del proceso de expansión que la compañía viene desarrollando en Argentina dentro del segmento de vehículos comerciales.

“No inauguramos solo un concesionario. Inauguramos la nueva generación del futuro en vehículos comerciales en Mendoza”, expresaron desde la empresa durante la presentación oficial.

El nuevo espacio combina venta y servicio posventa, y apunta a consolidar la presencia de la marca en la región de Cuyo, aprovechando una ubicación estratégica con conexión directa al Acceso Este y al Acceso Sur (Ruta Nacional 40), en una zona de fuerte perfil logístico y productivo.

Además de Cornejo y Rufeil, estuvieron presentes la ministra de Seguridad y Justicia de Mendoza, Mercedes Rus; el presidente del Honorable Concejo Deliberante de Maipú, Emiliano Sallei, en representación del intendente Matías Stevanato; directivos nacionales e internacionales de Dongfeng, empresarios del transporte, clientes e invitados especiales.

Desde la organización también destacaron el rol de la familia del empresario sanmartiniano Hugo Menéndez en las gestiones que permitieron concretar la llegada de la firma asiática a la provincia.

La apertura se enmarca en el plan de crecimiento nacional impulsado por Magma Automotive, representante de Dongfeng en el país, que busca fortalecer su red de concesionarios con presencia regional y servicios integrales.

(Gentileza autotest.com.ar)

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