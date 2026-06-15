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El cronograma de “La Garrafa en tu Barrio” en la Zona Este para esta semana

por tiempoadmin

El operativo del Gobierno para llevar la garrafa subsidiada a zonas vulnerables tiene por finalidad aliviar el bolsillo y garantizar el derecho de acceso de quienes no tienen gas de red.

El precio de la Garrafa de 10 kg en los departamentos de Rivadavia, Junín, San Martín, Santa Rosa y La Paz es de $9500

¿Qué deben presentar?

Las personas interesadas en acceder al beneficio deberán concurrir con el envase, fotocopia de DNI y la certificación negativa de la ANSES.

Los jubilados y pensionados con acreditación de haberes deben presentar además fotocopia del carnet de PAMI.

Las personas con discapacidad deben llevar el Certificado Único de Discapacidad (CUD) y el DNI. Si no pueden asistir personalmente, la persona que retira en su nombre deberá presentar su propio DNI junto con el beneficiario.

El cronograma

  • Martes 16

SANTA ROSA

Las Catitas. Barrio Cristo La Piedad. 15:00.

Las Catitas. Barrio La Costanera. Remedios de Escalada. 15:30.

Las Catitas. Frente a la terminal. 16:00.

Las Catitas. Catitas Viejas. Frente al Club Auxilium. 16:30.

JUNÍN

Rodríguez Peña. SUM. 10:00.

Rodríguez Peña. Localidad El Topón. CIC. 11:00.

LA PAZ

Desaguadero. Plaza Armando Amaya. 9:30.

La Menta. Refugio Noemí Frías. 11:30.

La Menta. Refugio frente a Pasarela. 12:15.

La Menta. Refugio Zabala. 12:45.

  • Miércoles 17

SAN MARTÍN

Alto Verde. Barrio Santa Cecilia II. Plaza. 9:00.

Alto Verde. Callejón Villa Laura. Ingreso. 10:00.

Alto Verde. Barrio Fátima. Manzana B, casa 1. 11:00.

Alto Verde. Barrio Cavagnaro. Playón. 12:00.

Alto Verde. Barrio La Florida. Ingreso al barrio. 12:30.

JUNÍN

Barriales. Delegación Municipal. 10:00.

Barriales. Barrio Sismo 28. CIC. 11:00.

RIVADAVIA

El Mirador. Localidad Las Yeguitas. Escuela 1-530 Agustina Bartucci de Greco. 9:00.

El Mirador. Plaza de El Mirador. 9:30.

El Mirador. Barrio Lomas del Mirador. Ingreso al barrio. 10:00.

La Central. Club La Central. 10:30.

El Mirador. Barrio Bermejo. Plaza. 11:30.

El Mirador. Plaza Albarracín. 12:15.

  • Jueves 18

JUNÍN

Los Barriales. Iglesia de Orfila. 10:00.

Ciudad. Barrio Colonia Caballero. Carril Caballero. 10:30.

Tres Esquinas. Jardines de Fátima. Frente al cruce de Tres Esquinas. 11:00.

RIVADAVIA

La Libertad. Barrio Rivadavia. 10:00.

La Libertad. Plaza 17 de Agosto. 11:00.

  • Viernes 19

RIVADAVIA

Mundo Nuevo. Cooperativa de Servicios Públicos. 9:00.

Santa María de Oro. CIC. 10:00.

Ciudad. Plazoleta Sargento Cabral. 11:10.

JUNÍN

La Colonia. Delegación Municipal. 10:00.

La Colonia. Callejón Nueva Esperanza. 11:00.

SAN MARTÍN

Chapanay. Plaza Martina de Chapanay. 9:00.

El Ñango. Barrio Patria. Manzana B, casa 2. 10:30.

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