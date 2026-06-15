El cronograma de “La Garrafa en tu Barrio” en la Zona Este para esta semana

El operativo del Gobierno para llevar la garrafa subsidiada a zonas vulnerables tiene por finalidad aliviar el bolsillo y garantizar el derecho de acceso de quienes no tienen gas de red.

El precio de la Garrafa de 10 kg en los departamentos de Rivadavia, Junín, San Martín, Santa Rosa y La Paz es de $9500

¿Qué deben presentar?

Las personas interesadas en acceder al beneficio deberán concurrir con el envase, fotocopia de DNI y la certificación negativa de la ANSES.

Los jubilados y pensionados con acreditación de haberes deben presentar además fotocopia del carnet de PAMI.

Las personas con discapacidad deben llevar el Certificado Único de Discapacidad (CUD) y el DNI. Si no pueden asistir personalmente, la persona que retira en su nombre deberá presentar su propio DNI junto con el beneficiario.

El cronograma

Martes 16

SANTA ROSA

Las Catitas. Barrio Cristo La Piedad. 15:00.

Las Catitas. Barrio La Costanera. Remedios de Escalada. 15:30.

Las Catitas. Frente a la terminal. 16:00.

Las Catitas. Catitas Viejas. Frente al Club Auxilium. 16:30.

JUNÍN

Rodríguez Peña. SUM. 10:00.

Rodríguez Peña. Localidad El Topón. CIC. 11:00.

LA PAZ

Desaguadero. Plaza Armando Amaya. 9:30.

La Menta. Refugio Noemí Frías. 11:30.

La Menta. Refugio frente a Pasarela. 12:15.

La Menta. Refugio Zabala. 12:45.

Miércoles 17

SAN MARTÍN

Alto Verde. Barrio Santa Cecilia II. Plaza. 9:00.

Alto Verde. Callejón Villa Laura. Ingreso. 10:00.

Alto Verde. Barrio Fátima. Manzana B, casa 1. 11:00.

Alto Verde. Barrio Cavagnaro. Playón. 12:00.

Alto Verde. Barrio La Florida. Ingreso al barrio. 12:30.

JUNÍN

Barriales. Delegación Municipal. 10:00.

Barriales. Barrio Sismo 28. CIC. 11:00.

RIVADAVIA

El Mirador. Localidad Las Yeguitas. Escuela 1-530 Agustina Bartucci de Greco. 9:00.

El Mirador. Plaza de El Mirador. 9:30.

El Mirador. Barrio Lomas del Mirador. Ingreso al barrio. 10:00.

La Central. Club La Central. 10:30.

El Mirador. Barrio Bermejo. Plaza. 11:30.

El Mirador. Plaza Albarracín. 12:15.

Jueves 18

JUNÍN

Los Barriales. Iglesia de Orfila. 10:00.

Ciudad. Barrio Colonia Caballero. Carril Caballero. 10:30.

Tres Esquinas. Jardines de Fátima. Frente al cruce de Tres Esquinas. 11:00.

RIVADAVIA

La Libertad. Barrio Rivadavia. 10:00.

La Libertad. Plaza 17 de Agosto. 11:00.

Viernes 19

RIVADAVIA

Mundo Nuevo. Cooperativa de Servicios Públicos. 9:00.

Santa María de Oro. CIC. 10:00.

Ciudad. Plazoleta Sargento Cabral. 11:10.

JUNÍN

La Colonia. Delegación Municipal. 10:00.

La Colonia. Callejón Nueva Esperanza. 11:00.

SAN MARTÍN

Chapanay. Plaza Martina de Chapanay. 9:00.

El Ñango. Barrio Patria. Manzana B, casa 2. 10:30.

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