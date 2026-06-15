El cronograma de “La Garrafa en tu Barrio” en la Zona Este para esta semana

El operativo del Gobierno para llevar la garrafa subsidiada a zonas vulnerables tiene por finalidad aliviar el bolsillo y garantizar el derecho de acceso de quienes no tienen gas de red.
El precio de la Garrafa de 10 kg en los departamentos de Rivadavia, Junín, San Martín, Santa Rosa y La Paz es de $9500
¿Qué deben presentar?
Las personas interesadas en acceder al beneficio deberán concurrir con el envase, fotocopia de DNI y la certificación negativa de la ANSES.
Los jubilados y pensionados con acreditación de haberes deben presentar además fotocopia del carnet de PAMI.
Las personas con discapacidad deben llevar el Certificado Único de Discapacidad (CUD) y el DNI. Si no pueden asistir personalmente, la persona que retira en su nombre deberá presentar su propio DNI junto con el beneficiario.
El cronograma
- Martes 16
SANTA ROSA
Las Catitas. Barrio Cristo La Piedad. 15:00.
Las Catitas. Barrio La Costanera. Remedios de Escalada. 15:30.
Las Catitas. Frente a la terminal. 16:00.
Las Catitas. Catitas Viejas. Frente al Club Auxilium. 16:30.
JUNÍN
Rodríguez Peña. SUM. 10:00.
Rodríguez Peña. Localidad El Topón. CIC. 11:00.
LA PAZ
Desaguadero. Plaza Armando Amaya. 9:30.
La Menta. Refugio Noemí Frías. 11:30.
La Menta. Refugio frente a Pasarela. 12:15.
La Menta. Refugio Zabala. 12:45.
- Miércoles 17
SAN MARTÍN
Alto Verde. Barrio Santa Cecilia II. Plaza. 9:00.
Alto Verde. Callejón Villa Laura. Ingreso. 10:00.
Alto Verde. Barrio Fátima. Manzana B, casa 1. 11:00.
Alto Verde. Barrio Cavagnaro. Playón. 12:00.
Alto Verde. Barrio La Florida. Ingreso al barrio. 12:30.
JUNÍN
Barriales. Delegación Municipal. 10:00.
Barriales. Barrio Sismo 28. CIC. 11:00.
RIVADAVIA
El Mirador. Localidad Las Yeguitas. Escuela 1-530 Agustina Bartucci de Greco. 9:00.
El Mirador. Plaza de El Mirador. 9:30.
El Mirador. Barrio Lomas del Mirador. Ingreso al barrio. 10:00.
La Central. Club La Central. 10:30.
El Mirador. Barrio Bermejo. Plaza. 11:30.
El Mirador. Plaza Albarracín. 12:15.
- Jueves 18
JUNÍN
Los Barriales. Iglesia de Orfila. 10:00.
Ciudad. Barrio Colonia Caballero. Carril Caballero. 10:30.
Tres Esquinas. Jardines de Fátima. Frente al cruce de Tres Esquinas. 11:00.
RIVADAVIA
La Libertad. Barrio Rivadavia. 10:00.
La Libertad. Plaza 17 de Agosto. 11:00.
- Viernes 19
RIVADAVIA
Mundo Nuevo. Cooperativa de Servicios Públicos. 9:00.
Santa María de Oro. CIC. 10:00.
Ciudad. Plazoleta Sargento Cabral. 11:10.
JUNÍN
La Colonia. Delegación Municipal. 10:00.
La Colonia. Callejón Nueva Esperanza. 11:00.
SAN MARTÍN
Chapanay. Plaza Martina de Chapanay. 9:00.
El Ñango. Barrio Patria. Manzana B, casa 2. 10:30.