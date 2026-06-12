Piden cadena de oración por un trabajador accidentado en Ingeniero Giagnoni

Eduardo Agüero, de 36 años, permanece internado en terapia intensiva tras caer desde varios metros de altura mientras realizaba tareas laborales en una bodega de Ingeniero Giagnoni.

La Zona Este sigue con preocupación la evolución de Eduardo Agüero, un trabajador de 36 años que sufrió un grave accidente laboral en una bodega ubicada en la zona de Ingeniero Giagnoni.

Según trascendió, el hecho ocurrió mientras realizaba tareas de inspección en una de las instalaciones del establecimiento. Por causas que se investigan, una estructura cedió y el operario cayó desde una altura cercana a los siete metros.

Tras el accidente, fue asistido por compañeros de trabajo y posteriormente trasladado a un centro asistencial, desde donde fue derivado al Hospital Perrupato debido a la gravedad de las lesiones sufridas.

De acuerdo con la información conocida hasta el momento, Agüero presenta múltiples fracturas y otras lesiones de consideración, por lo que permanece internado en la Unidad de Terapia Intensiva bajo estricto control médico.

Familiares indicaron que su estado continúa siendo delicado, aunque estable dentro de un cuadro complejo. Sus allegados solicitaron cadena de oración por su pronta recuperación.

La noticia generó una fuerte preocupación entre vecinos, amigos y compañeros de trabajo, quienes siguen de cerca su evolución y expresaron mensajes de apoyo para él y su familia mientras aguardan novedades alentadoras sobre su recuperación.

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