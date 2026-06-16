Destéfanis impulsa el regreso de las fotomultas y el Concejo aprobó su restitución

Con los votos del oficialismo, el Honorable Concejo Deliberante de Santa Rosa aprobó una ordenanza que deroga las normas que habían suspendido las fotomultas y restablece el sistema de control vial sobre la Ruta Nacional 7 y la Ruta Provincial 50. La medida generó un fuerte rechazo de la oposición.

Tras una votación ajustada y cargada de tensión política, el Honorable Concejo Deliberante de Santa Rosa aprobó la Ordenanza N° 005/2026, impulsada por el Ejecutivo municipal encabezado por Flor Destéfanis, que deja sin efecto las ordenanzas 25/2024 y 32/2024 y habilita nuevamente el funcionamiento del sistema de fotomultas en el departamento.

La votación terminó empatada 5 a 5. Los bloques opositores de Cambia Mendoza y Ahora Santarrosinos votaron en contra, mientras que los concejales del peronismo acompañaron la iniciativa promovida por la intendenta Flor Destéfanis. Finalmente, el presidente del cuerpo, Leonardo Saile, desempató con su voto afirmativo y permitió la aprobación.

La ordenanza sostiene que la suspensión del sistema privó al Municipio de una herramienta tecnológica “indispensable para la fiscalización del tránsito“, debilitando las políticas de seguridad vial. También argumenta que existe un contrato vigente derivado de la Licitación Pública N° 23/2022 y que la interrupción del mismo podría exponer al Municipio a reclamos patrimoniales e indemnizaciones.

El sistema volverá a aplicarse mediante distintos mecanismos tecnológicos sobre la Ruta 7 y la Ruta Provincial 50, en el marco del contrato ya existente.

Desde la oposición cuestionaron con dureza la decisión. La concejal Liliana Campos, vicepresidenta de la UCR Santa Rosa, expresó su rechazo al regreso de las fotomultas. A través de un comunicado partidario, sostuvo que la seguridad vial debe apoyarse en la prevención y la educación, y advirtió sobre cuestionamientos aún pendientes respecto de la transparencia y legitimidad del sistema.

En la misma línea se expresó el bloque de Cambia Mendoza que difundió un comunicado rechazando el regreso de las fotomultas por considerar que se trata de una medida con fines recaudatorios y advirtiendo que aún existen cuestionamientos sobre la legalidad y transparencia del sistema.

La concejal Débora Quiroga, del bloque Ahora Santarrosinos, sostuvo en sus redes sociales que la nueva conformación del Concejo le dio a la gestión municipal “el aval suficiente para recuperar esta polémica actividad”.

Además, reiteró que su espacio considera irregular el proceso de implementación al sostener que los pliegos de licitación no fueron aprobados por el HCD, que el contrato con la empresa adjudicataria debió ser refrendado por el cuerpo por su duración y alcance económico, y que Vialidad Nacional nunca habría autorizado la instalación de cartelería y equipos sobre la Ruta 7.

De esta manera, la jefa comunal Flor Destéfanis cuenta con una herramienta clave para volver a poner en marcha el sistema de fotomultas en los próximos meses.

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