Nuevas revelaciones en la causa de los presuntos abusos intrafamiliares en Junín

Una nueva acusación amplió la investigación por los presuntos abusos sexuales ocurridos durante años en el seno de una familia de Junín. La presentación incorpora acusaciones contra la madre de las víctimas, aunque por el momento no hay imputaciones en su contra y la Justicia continúa reuniendo pruebas.

La investigación judicial por los presuntos abusos sexuales cometidos durante años en el seno de una familia de Junín sumó en los últimos días una nueva denuncia que podría ampliar el alcance de la causa.

Según indicó Diario UNO, otra de las hijas del principal acusado, un hombreque ya se encuentra imputado y con prisión domiciliaria debido a un tratamiento oncológico, aseguró haber sido víctima de abusos cuando era niña. Además, señaló por primera vez a su madre como presunta partícipe de los hechos.

De acuerdo con la denuncia, la mujer habría obligado a la menor a permanecer con el agresor y ejercido violencia física cuando intentaba resistirse. También relató situaciones vinculadas al suministro de sustancias que la dejaban somnolienta y otros episodios ocurridos décadas atrás.

Fuentes judiciales indicaron que, por el momento, no existen nuevas imputaciones vinculadas a esta presentación y que la Fiscalía continúa reuniendo elementos para determinar el alcance de los hechos denunciados, algunos de los cuales podrían encontrarse alcanzados por la prescripción debido al tiempo transcurrido.

La causa ya había tomado notoriedad pública por las acusaciones que pesan sobre el hombre por presuntos abusos contra una hija y un nieto, además de otras derivaciones que mantienen detenidos a dos de sus hijos.

La investigación continúa bajo estricta reserva para resguardar la identidad y la intimidad de las presuntas víctimas.

¡Enterate de las noticias de San Martín a través del nuevo grupo de WhatsApp de Tiempo del Este! Podés ingresar desde acá

¡Enterate de las noticias de Junín a través del nuevo grupo de WhatsApp de Tiempo del Este! Podés ingresar desde acá

¡Enterate de las noticias de Rivadavia a través del nuevo grupo de WhatsApp de Tiempo del Este! Podés ingresar desde acá

¡Enterate de las noticias de La Paz a través del nuevo grupo de WhatsApp de Tiempo del Este! Podés ingresar desde acá

¡Enterate de las noticias de Santa Rosa a través del nuevo grupo de WhatsApp de Tiempo del Este! Podés ingresar desde acá