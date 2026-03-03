Bomberos rescataron a tres personas en El Carrizal y apagaron un incendio en San Martín

Bomberos de la Policía de Mendoza protagonizaron el lunes dos intervenciones: rescataron a tres personas que habían quedado atrapadas en una lancha en el dique El Carrizal y sofocaron un incendio en un aserradero de San Martín.

Efectivos de Bomberos del Cuartel Central de la Policía de Mendoza realizaron este lunes dos intervenciones en el Este provincial, en el marco de las tareas de prevención y respuesta ante emergencias: un operativo de rescate en el dique El Carrizal y la extinción de un incendio en un aserradero de San Martín.

Operativo de rescate en El Carrizal

Durante la tarde, personal de la Subdelegación Bomberos El Carrizal se encontraba realizando patrullaje preventivo sobre el espejo de agua cuando fue alertado por un ciudadano que solicitaba asistencia desde la ruta.

De acuerdo con la información oficial, debido al oleaje, una lancha con capacidad para cuatro personas quedó encallada sobre las rocas del paredón con tres ocupantes a bordo.

Ante la complejidad del sector, los efectivos implementaron un sistema de anclaje con cuerdas y descendieron aproximadamente 20 metros para acceder a la embarcación. Tras asegurar la zona, lograron liberar la lancha y evacuar a las tres personas, quienes fueron trasladadas a un lugar seguro y se encontraban en buen estado de salud.

Incendio en un aserradero

En paralelo, la Subdelegación Bomberos La Colonia intervino en un incendio declarado en un aserradero ubicado sobre calle Apolinario Sarandón, en San Martín.

Al arribar, la dotación constató un proceso ígneo activo y desplegó tareas de ataque y control hasta lograr su total extinción. En el operativo colaboró un camión hidrante de la empresa Santa Elena.

El fuego afectó una máquina circular y un montículo de aserrín. No se registraron personas lesionadas.

¡Enterate de las noticias de Rivadavia a través del nuevo grupo de WhatsApp de Tiempo del Este! Podés ingresar desde acá

¡Enterate de las noticias de Junín a través del nuevo grupo de WhatsApp de Tiempo del Este! Podés ingresar desde acá

¡Enterate de las noticias de La Paz a través del nuevo grupo de WhatsApp de Tiempo del Este! Podés ingresar desde acá

¡Enterate de las noticias de Santa Rosa a través del nuevo grupo de WhatsApp de Tiempo del Este! Podés ingresar desde acá

¡Enterate de las noticias de San Martín a través del nuevo grupo de WhatsApp de Tiempo del Este! Podés ingresar desde acá