Renovación del Parque Sarmiento en San Martín: esto es lo que se inauguró

Ayer, la municipalidad de San Martín dejó inauguradas las obras de remodelación del parque Sarmiento, de Ciudad, un proyecto que se enmarca dentro del plan de recuperación de plazas y espacios verdes.
“Estas obras se hacen para el presente y también para el futuro, por eso pedimos cuidar el parque entre todos y antes de hacer algún daño, les pido que piensen en un sobrino, en un hermano, en la mamá que puede venir a ocupar este espacio”, sostuvo Rufeil durante la inauguración.
La obra habilitada por la Municipalidad involucra las dos primeras etapas del proyecto, ubicadas entre avenida Tucumán y calle Viamonte, donde el parque ya ha sido completamente renovado, para brindar nuevos espacios de recreación, deporte y encuentro para las familias.
- La primera etapa de trabajos incluyó el predio desde avenida Tucumán hasta calle Alsina, con un espacio infantil, con juegos para niños, recreación familiar y la construcción de puentes para mejorar la conexión con avenida Alem. “No todos puede festejar su cumpleaños en un pelotero y este espacio permite hacerlo, con juegos seguros, con pisos de goma. Esto es parte de la recuperación de los espacios verdes que proponemos”, dijo Rufeil.
- La segunda etapa va desde Alsina hasta Pueyrredón, con una nueva pista de salud para la práctica de deportes al aire libre, que incluye básquet y fútbol, entre otras disciplinas y expendedoras de agua potable.
“Lo importante es darle continuidad a la gestión, más allá del color político de quien gobierna, porque creemos que hay causas que son comunes a todos los vecinos”, finalizó el intendente.