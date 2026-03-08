La Paz volvió a destacarse en Vendimia y ganó el primer premio al Mejor Carro del Carrusel y la Vía Blanca

Por segundo año consecutivo, el departamento de La Paz obtuvo el primer premio al Mejor Carro de Vendimia en los tradicionales desfiles del Carrusel y la Vía Blanca. La propuesta artística, inspirada en la identidad del secano mendocino, fue elegida como la mejor entre las 18 presentadas por los departamentos de la provincia.

El departamento de La Paz volvió a sobresalir en la Fiesta Nacional de la Vendimia 2026 al quedarse, por segundo año consecutivo, con el primer premio al Mejor Carro del Carrusel y la Vía Blanca de las Reinas. El intendente, Fernando Ubieta, lo celebró en sus redes sociales: “De esta manera, se reconoce el trabajo y el esfuerzo de nuestros artistas y trabajadores, quienes con dedicación hicieron posible esta obra”.

El reconocimiento fue definido por el jurado durante una evaluación realizada en el Teatro Independencia, tras la participación de los 18 carros departamentales en ambos desfiles vendimiales. En esta edición, el segundo puesto fue para el departamento de San Rafael.

El carro ganador, titulado “La Paz: Manos de Junquillo, Trono de Vendimia”, propuso una puesta artística que destacó la identidad del secano mendocino. Bajo el concepto “El origen: la mujer y el junquillo”, la propuesta rindió homenaje a la figura de la mujer cosechadora y a la fibra del junquillo como símbolo de resiliencia y fortaleza.

La estética combinó tonalidades ocres y arenas con matices del vino nuevo, mientras que detalles dorados evocaron los 90 años de la Fiesta Nacional de la Vendimia. Además, el diseño incluyó un tributo a las reinas departamentales Lorena Lorca (1996) y Ana Laura Verde (2023), representantes de distintos momentos históricos del departamento.

La dirección y coordinación general del proyecto estuvo a cargo de Emmanuel Díaz, junto a la Dirección de Cultura de La Paz. El diseño escenográfico fue realizado por Alejo Lepe y Emir Vanella, con la participación de un equipo artístico integrado por Candela Romero, Keila Torres, Sofía Funes, Oscar Díaz y Marianela Bruna, entre otros colaboradores.

El primer premio del concurso consiste en $3.750.000, un reconocimiento al trabajo artístico, el diseño y la puesta en escena de los carros que representan la identidad cultural y productiva de cada departamento mendocino.

Con este logro, La Paz se consolida nuevamente como protagonista de la Vendimia provincial, destacándose entre las propuestas de toda Mendoza y reafirmando el talento de sus artistas y trabajadores culturales.

