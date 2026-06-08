Más de mil infracciones y 148 vehículos retenidos durante controles viales en Mendoza

La Policía de Mendoza realizó operativos de control en toda la provincia durante el fin de semana. Se fiscalizaron más de 2.200 vehículos, se labraron 1.129 actas por infracciones y se retuvieron 148 rodados. Además, se efectuaron 1.071 pruebas de alcoholemia, de las cuales 65 dieron resultado positivo.

La Policía de Mendoza llevó adelante un amplio operativo de control vehicular durante el fin de semana en distintos puntos de la provincia, con el objetivo de reforzar la seguridad vial y prevenir siniestros.

Como resultado de los procedimientos, fueron fiscalizados 2.236 vehículos y se confeccionaron 1.129 actas por diversas infracciones a la normativa de tránsito. Asimismo, se retuvieron 148 rodados, entre ellos 70 motocicletas y 78 vehículos, además de 68 licencias de conducir.

Uno de los principales ejes de los controles estuvo centrado en la detección de conductores que circulaban bajo los efectos del alcohol. En ese marco, se realizaron 1.071 pruebas de alcoholemia, de las cuales 65 arrojaron resultados positivos.

De los conductores sancionados, 38 registraron niveles de alcohol inferiores a un gramo por litro de sangre, mientras que los restantes superaron el límite legal permitido, configurando infracciones graves según la legislación vigente.

De acuerdo con los datos oficiales, cerca del 94% de las personas sometidas a los controles de alcoholemia no presentaron alcohol en sangre al momento de la inspección.

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