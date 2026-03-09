Reclamos en Rivadavia: vecinos denuncian falta de mantenimiento en barrios y distritos

Vecinos de distintos barrios de Rivadavia utilizaron el espacio Tiempo de Reclamos para expresar su preocupación por calles deterioradas, falta de luminarias y problemas de limpieza. Los comentarios reflejan situaciones en zonas como La Central, Mundo Nuevo, barrio Los Tamarindos y Portal de Belén, entre otras.

Vecinos del departamento de Rivadavia utilizaron el espacio “Tiempo de Reclamos” abierto en el grupo de Facebook “Vecinos de Rivadavia- Comunidad Tiempo del Este“ para expresar diversas preocupaciones vinculadas a iluminación, limpieza, seguridad y estado de calles en distintos puntos del departamento.

Los comentarios reflejan situaciones en varios barrios y distritos, donde los vecinos señalan problemas que —según indican— se mantienen desde hace tiempo sin solución.

Una de las vecinas que expuso su situación fue Lili Zarpellon, quien relató problemas en un sector ubicado sobre calle Toro, cerca del barrio Los Tamarindos. Según explicó, el lugar presenta falta de iluminación y escaso mantenimiento.

“El predio es un pajonal, una guarida de delincuentes. No colocaron luminarias y los yuyos llegan a casi dos metros de altura”, expresó la vecina, quien además señaló que el sector se vuelve muy oscuro y difícil de transitar durante la noche.

En respuesta a ese planteo, Milii Araujo indicó que se están realizando trabajos en el distrito Libertad.

“Ya se pudo realizar con la máquina de la municipalidad el desagüe para que vuelva a ingresar el agua al barrio Los Tamarindos. El paso siguiente son las luminarias y emparejar el lugar para hacer la canchita que los vecinos han solicitado”, comentó.

Otros reclamos apuntaron al estado de limpieza en diferentes distritos del departamento. Por ejemplo, Deo Miranda señaló la situación en Mundo Nuevo.

“Que vayan a limpiar los yuyos en Mundo Nuevo. Es una pena ver el pueblo tan abandonado”, escribió.

En la misma línea, otro vecino indicó: “La plazita de Andrade tiene espinas por dónde la mires, no se puede ni caminar por ahi y los niños ni jugar…vergüenza”

También surgieron planteos vinculados a pavimentación y mantenimiento de calles. La vecina Lorena Romero preguntó:

“Me gustaría saber cuándo van a pavimentar el barrio Portal de Belén”.

En la zona de calle Cabrera y Belgrano, la vecina Susi Barrionuevo manifestó su preocupación por problemas de servicios y mantenimiento:

“Tenemos problemas con el agua, con la seguridad y con la limpieza. Este pequeño barrio está olvidado. Solo vienen en época de elecciones”, afirmó.

Otros comentarios señalaron situaciones similares en La Central, donde vecinos mencionaron problemas con la limpieza de espacios públicos, contenedores y cunetas.

Hilda Nelly Villegas indicó que en los barrios Leopoldo Lugones y Virgen de la Carrodilla se observan sectores con maleza y falta de mantenimiento.

“Las cunetas están tapadas con tierra y basura y el contenedor queda lleno por más de una semana”, señaló.

En tanto, también se registraron reclamos vinculados a iluminación pública, como el planteo realizado por Xiomara Lucero, quien señaló que tras una tormenta quedaron varias calles sin luminarias en el barrio La Central.

Otros vecinos se refirieron al estado de algunas calles rurales o periféricas, como en el caso de calle Avellaneda, donde varios comentarios coincidieron en señalar problemas de mantenimiento.

Claudia Rodríguez, vecina de la zona, explicó:

“Hace meses que no pasan arreglando la calle y además se rompió un puente. Solo colocaron una cinta roja y no volvieron más”.

En paralelo, algunos comentarios también reflejaron preocupaciones por hechos de inseguridad en distintos barrios del departamento.

Los reclamos se producen en un contexto político particular para el departamento. Sembrar, el partido del intendente Ricardo Mansur, perdió las elecciones municipales el pasado 22 de febrero, en una votación que reconfiguró el escenario político local.

