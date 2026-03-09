Vecinos de San Martín expresan preocupaciones por infraestructura y servicios en sus barrios

Vecinos de distintos barrios de San Martín utilizaron el espacio Tiempo de Reclamos para manifestar preocupaciones por calles deterioradas, falta de limpieza, problemas de servicios y seguridad. Los comentarios reflejan situaciones en zonas como barrio Güemes, barrio San Pedro, Tropero Sosa y Montecaseros, entre otros sectores del departamento.

Vecinos del departamento de San Martín también utilizaron el espacio “Tiempo de Reclamos” en el grupo de Facebook “Vecinos de San Martín- Comunidad Tiempo del Este” para manifestar distintas problemáticas vinculadas al estado de calles, limpieza de terrenos, seguridad y mantenimiento de espacios públicos en varios barrios del departamento.

Uno de los reclamos apunta al estado de algunas calles, especialmente tras trabajos de reparación de servicios. Julia Mesa señaló la presencia de grandes baches en calle Jacobina, y pidió además el reencarpetado de calle Pedro Vargas, entre Lateral Norte y Carril Norte, donde —según indicó— “es imposible transitar”.

También surgieron pedidos vinculados a servicios básicos e infraestructura. En ese sentido, Noemí Cejas reclamó por la red de agua y cloacas en el barrio Güemes, un sector que, según explicó, tiene casi 50 años y continúa registrando problemas con pérdidas de agua y desbordes cloacales.

Otros comentarios apuntaron a la limpieza de terrenos baldíos y mantenimiento de espacios públicos. Claudia Peralta pidió mayor control sobre terrenos abandonados en la zona del lateral de acceso, cerca de la pasarela del barrio Norte, señalando que esos espacios muchas veces se convierten en escondite para delincuentes o focos de basura.

También se registraron reclamos por falta de mantenimiento en calles y acequias, un tema que generó debate entre vecinos. Mientras algunos sostuvieron que la limpieza también requiere compromiso de los frentistas, otros recordaron que el mantenimiento corresponde al municipio.

A su vez, vecinos alertaron sobre situaciones que podrían generar riesgos. Elisabeth Jofré indicó que en calle Alvarado y Félix Olazábal hay un poste apoyado sobre un árbol con cables sueltos desde la última tormenta. “Vinieron, colocaron una cinta y nunca más”, expresó.

Otro vecino, expresó: “Gracias a la produccion y directivos de Tiempo Del Este por darnos la oportunidad de expresar nuestras necesidades como comunidad. Nuestra necesidad conciste en pavimentar 200 metros en calle Villegas al Norte donde conecta con carril Ceresto en Los Olmos del distrito Las Chimbas, donde existen la escuela Godoy y el barrio Los Olmos y transitan todos los vecinos del barrio como así los chicos que va a la escuela”.

En otros sectores también se mencionaron problemas vinculados al crecimiento de malezas, falta de limpieza y seguridad. Vecinos del barrio Tropero Sosa, barrio San Pedro y zonas rurales cercanas a Montecaseros señalaron el deterioro de calles, cunetas tapadas, maleza que dificulta la visibilidad y plazas que requieren mantenimiento.

El espacio “Tiempo de Reclamos” fue abierto para que vecinos puedan compartir problemáticas de sus barrios y visibilizar situaciones que consideran prioritarias para la comunidad. Podés ver todos los reclamos acá.

