Delincuentes interceptaron a un joven y le robaron la moto en la Ruta 7

El hecho ocurrió durante la noche del lunes en la intersección de Ruta Nacional 7 y calle Vega. La víctima fue interceptada por delincuentes que, bajo amenazas, le sustrajeron su moto.

Un joven de 29 años fue víctima de un asalto durante la noche del lunes en el departamento de Santa Rosa, cuando circulaba en moto por la Ruta Nacional 7.

Según informaron fuentes policiales, el hecho se registró alrededor de las 23:20 en la intersección de Ruta 7 y calle Vega, en jurisdicción de la Comisaría 21°.

De acuerdo con la denuncia, el hombre circulaba de este a oeste a bordo de una motocicleta Corven 150 cc cuando fue interceptado por varios individuos. Bajo amenazas, los delincuentes lograron reducirlo y sustraerle el rodado.

Tras el hecho, los asaltantes se dieron a la fuga con la motocicleta y la víctima dio aviso a las autoridades. En la causa interviene la Oficina Fiscal de Santa Rosa.

