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La Paz realizó una jornada de actividades por el Día Internacional de la Mujer

por tiempoadmin

En el marco del Día Internacional de la Mujer, el pasado sábado se desarrolló una jornada de actividades en la explanada municipal de La Paz, donde vecinas y vecinos participaron de un encuentro pensado para reflexionar, compartir y reconocer el rol de las mujeres en la comunidad.

Durante la tarde se llevaron adelante distintas propuestas abiertas al público. Entre ellas se destacó una charla–taller vinculada al bienestar y el autocuidado, que invitó a las participantes a reflexionar sobre la importancia de estos espacios.

La jornada también incluyó una presentación del ballet femenino “Las Atrevidas”, una pintada de pañuelos y la participación de artesanas y emprendedoras, quienes ofrecieron sus productos en un espacio destinado a promover el trabajo local.

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