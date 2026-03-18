La Paz será sede de un torneo americano de pádel este fin de semana

Este sábado 21 y domingo 22 de marzo se disputará un Torneo Americano de Pádel en el departamento de La Paz, con sede en el S.U.M. del barrio Reactivación, en dos jornadas que prometen convocar a jugadores locales y de la zona.

La actividad comenzará ambos días desde las 9 de la mañana y estará organizada en distintas categorías. El sábado se jugará la 8ª categoría femenina, mientras que el domingo será el turno de la 5ª y 6ª categoría masculina.

Según informaron desde la organización, el valor de inscripción será de 10.000 pesos por pareja, y el torneo se desarrollará bajo el formato americano, una modalidad que permite mayor participación y rotación entre los jugadores.

Desde el municipio invitaron a la comunidad a sumarse a esta propuesta deportiva, ya sea como participantes o espectadores, en un fin de semana pensado para disfrutar del pádel y compartir en un ambiente recreativo.

Para más información e inscripciones, los interesados pueden comunicarse a los números 2634526648 o 2616902793.

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