Se realizó la apertura de sobres para el Tramo III de la Doble Vía del Este

El Gobernador Alfredo Cornejo; el ministro de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial, Natalio Mema; la subsecretaria de Infraestructura y Desarrollo Territorial, Marité Badui, y el administrador del Departamento Provincial de Vialidad (DPV), Osvaldo Romagnoli, encabezaron la apertura de sobres de la licitación del Tramo III de la Doble Vía del Este – Ruta Provincial 66, para la cual se presentaron 10 ofertas. También participaron del acto los intendentes de San Martín, Raúl Rufeil, y de Junín, Mario Abed.

Esta obra de infraestructura vial se posiciona entre las más relevantes de los últimos años en la provincia, ya que permitirá integrar a los departamentos de San Martín, Junín y Rivadavia mediante una vía de circulación rápida y segura hacia y desde la Ruta Nacional 7, con un tiempo estimado de recorrido de 15 minutos.

Cornejo explicó que “el Gobierno de la provincia ha decidido disponer los 1.023 millones de dólares que logramos cobrar como Resarcimiento por la Promoción Industrial en restablecer esa infraestructura”, y reconoció que se trata de recursos que son “menos de lo que necesitamos, menos de la demanda que hay, pero bastante más de lo que se hacía”. Además, remarcó que “la inversión de esos recursos ha sido en agua, en obras de agua y en obras de caminos”.

Respecto de la obra en el Este, afirmó que “la vía al Este es emblemática de la región” y detalló que “las tres etapas hechas con presupuesto provincial y con el Fondo del Resarcimiento nos van a permitir conectar a los tres departamentos con muchísima afinidad y desarrollar mucho más ordenado el urbanismo”.

Para cerrar, destacó: “Nos sentimos muy confiados. Un dinero bien invertido, en un contexto de tanta recesión del gasto público, de buscar el equilibrio fiscal, que nosotros apoyamos. La buena administración permite también tener empresas activas en la obra pública, lo que se refleja en que las empresas mendocinas hayan estado trabajando todos estos años y compitan en todas estas licitaciones hoy con 10 propuestas y con bastantes propuestas”.

En el mismo sentido, la subsecretaria de Infraestructura señaló: “Se han presentado 10 ofertas, así que agradecemos nuevamente la concurrencia que estamos teniendo en todas las licitaciones”. Explicó que “esta obra es impulsada por el Gobierno de la provincia de Mendoza, cuyo subejecutor va a ser la Dirección Provincial de Vialidad (DPV), se financia con los Fondos del Resarcimiento”. Además, detalló que “el tramo a ejecutar abarca desde la finalización del tramo dos, carril centro, que está actualmente en ejecución en el departamento de Junín, hasta en el futuro empalme con la Ruta Nacional 7”. Al mismo tiempo, precisó que “el 80 por ciento del tramo a ejecutar impacta en el departamento de San Martín”.

En cuanto a las características del proyecto, indicó que “la vía proyectada ha sido concebida como una obra suburbana y se realizará mediante una doble vía con el objeto de permitir el enlace de estos tres departamentos con la ruta estructurante, que es la Ruta nacional 7”.

Además, informó que “el presupuesto oficial es de 27.150 millones de pesos, lo que equivale a 24 millones de dólares, con un plazo de ejecución de 20 meses”, y agregó que “se tienen que ejecutar 4,7 kilómetros, con anchos de calzada de 7,30 metros, banquinas de 2,5 metros en cada sentido de circulación”.

En materia de seguridad e infraestructura, señaló que “la obra prevé también iluminación, demarcación horizontal y vertical, y en materia de seguridad tendrán la separación de los carriles con defensas rígidas tipo New Jersey”, y destacó que “está como ejemplo ya lo que ha sido ejecutado en el tramo número uno”.

Asimismo, Badui remarcó que “la particularidad de este tramo es que tienen que ejecutarse dos puentes sobre las vías del Ferrocarril General San Martín, que adiciona una complejidad a lo que ha sido el tramo uno y el tramo dos”, y concluyó que “con estos datos y ya con el cierre de la presentación de las ofertas, dejamos iniciado formalmente el acto de apertura”.

Por su parte, Mario Abed señaló que “los distintos tramos ya en ejecución y en proceso de licitación representan un cambio sustancial para Junín, San Martín y la zona en general, tanto en términos de conectividad como de desarrollo, remarcando además el trabajo conjunto que permitió avanzar con el proyecto”.

Abed destacó que se trata de una obra que se concreta: “Es un antes y un después para los departamentos del Este. Era una necesidad imperiosa que teníamos desde hace años Junín, San Martín y la región. Es una obra que se concreta y en la que trabajamos muchísimo para poder realizarla. Estamos sumamente felices con esta apertura y, sobre todo, con la participación de las 10 empresas que hoy están visitando”.

A su turno, el intendente de San Martín sostuvo que esta obra “es un viejo anhelo que pone en valor a toda la región. La conectividad vial potencia la producción, incrementa la plusvalía tanto de propiedades agrícolas como de viviendas y genera un desarrollo urbanístico para todo el Este mendocino. Además, permite integrar mejor el Sur con el Norte, favoreciendo el crecimiento de toda la región”.

La obra que se viene

El tercer tramo de la autopista, cuya primera etapa fue inaugurada en 2025 y la segunda se encuentra en ejecución, se extenderá a lo largo de 4,7 kilómetros, desde el carril Centro, en Junín, hasta la Ruta Nacional 7, en San Martín, completando una traza total de 12 kilómetros desde calle Falucho, en Rivadavia, donde se inició la primera etapa.

Al igual que en los tramos anteriores, se trata de una doble vía con dos carriles por mano, que contará con iluminación LED central, separadores tipo New Jersey, barandas metálicas, calles colectoras, demarcación vial, señalización vertical y obras destinadas a la canalización del riego agrícola.

Además, se prevé la construcción de un puente sobre el cruce ferroviario y cuatro rotondas o retornos en las intersecciones de los carriles 9 de Julio, Alto Verde y Espejo, en Ruta Provincial 50.

El primer tramo, de 4 kilómetros, que se extiende desde calle Falucho, en Rivadavia, hasta la Ruta Provincial 60, en Junín, se inició a fines de 2022, durante la gestión de Rodolfo Suarez, y fue finalizado en julio de 2025, ya bajo la gestión del Gobernador Alfredo Cornejo.

El segundo tramo, actualmente en ejecución, se desarrolla entre la Ruta Provincial 60 y el carril Centro, en Junín, con una extensión de 3,2 kilómetros. Comenzó en noviembre del año pasado y se prevé su finalización en 2026.

¡Enterate de las noticias de San Martín a través del nuevo grupo de WhatsApp de Tiempo del Este! Podés ingresar desde acá

¡Enterate de las noticias de Junín a través del nuevo grupo de WhatsApp de Tiempo del Este! Podés ingresar desde acá

¡Enterate de las noticias de Rivadavia a través del nuevo grupo de WhatsApp de Tiempo del Este! Podés ingresar desde acá

¡Enterate de las noticias de Santa Rosa a través del nuevo grupo de WhatsApp de Tiempo del Este! Podés ingresar desde acá

¡Enterate de las noticias de La Paz a través del nuevo grupo de WhatsApp de Tiempo del Este! Podés ingresar desde acá