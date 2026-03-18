Todo listo para la Fiesta Provincial del Canto y la Melesca en Junín

La celebración se realizará el sábado 21 de marzo en el Club Los Barriales, con shows en vivo, elección de la reina provincial y propuestas gastronómicas en una noche pensada para toda la familia.

La Municipalidad de Junín invitó a la comunidad a participar de una nueva edición de la Fiesta Provincial del Canto y la Melesca, que se realizará el próximo sábado 21 de marzo desde las 19 horas en el Club Los Barriales, en una jornada que combinará espectáculos artísticos y propuestas culturales.

Como en cada edición, el evento incluirá la elección y coronación de la Reina Provincial de la Melesca, uno de los momentos centrales de la noche, que convoca a participantes de distintos puntos del departamento.

La grilla artística contará con la presencia de reconocidos artistas y agrupaciones, entre ellos Los Trovadores de Cuyo, Los Filippis, Cuarto Creciente y Carlos Cabrillana, además del Ballet Folklórico Fortín Gaucho, que aportará el tradicional despliegue de danza.

Desde la organización indicaron que el festival busca ofrecer una propuesta pensada para toda la familia, con música en vivo y distintas expresiones culturales. También habrá un espacio destinado a artesanos y emprendedores, donde se podrán adquirir productos regionales.

En cuanto a la oferta gastronómica, el predio contará con patios de comidas y food trucks, con distintas opciones para los asistentes, en una noche que promete ser bastante convocante.

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