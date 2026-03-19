La Paz abrió la convocatoria para Embajadora de la Ganadería 2026

La Municipalidad de La Paz abrió la convocatoria para candidatas a Embajadora de la Ganadería 2026. La inscripción se realizará hasta el 21 de marzo, de 9 a 12, en la oficina de Ceremonial y Protocolo, y está destinada a jóvenes del departamento que cumplan con los requisitos establecidos.

El Municipio de La Paz abrió la convocatoria para candidatas a Embajadora de la Ganadería 2026, una propuesta que busca destacar a jóvenes del departamento que representen sus tradiciones y su identidad cultural.

La inscripción se realizará del 19 al 21 de marzo, en el horario de 9 a 12, en la oficina de Ceremonial y Protocolo. Desde la comuna invitaron a las interesadas a acercarse durante esos días para completar el proceso.

Según se informó, podrán postularse jóvenes de entre 18 y 25 años, que cuenten con domicilio en el departamento, tengan conocimientos en danzas folclóricas y representen a alguna agrupación. Además, deberán presentar su DNI al momento de la inscripción.

La elección de la Embajadora de la Ganadería forma parte de las actividades tradicionales del departamento, donde se pone en valor el rol cultural y social de las representantes locales. Es, de alguna manera, una oportunidad para visibilizar el trabajo y las costumbres de la comunidad.

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