El perro Fito volvió a ser clave en un operativo y permitió recuperar elementos robados en Junín

En el marco del operativo, el perro del Cuerpo de Canes Zona Este permitió recuperar elementos robados de una bodega.

Una vez más, la intervención de “Fito”, el perro del Cuerpo de Canes Zona Este, resultó determinante para avanzar en el esclarecimiento de un robo ocurrido en una bodega del departamento de Junín, donde se logró ubicar parte de los elementos sustraídos.

El hecho se registró el martes en calle El Altillo, en el distrito de Los Barriales, donde personas sustrajeron una tapadora manual antigua, una sierra hidráulica, una bomba centrífuga y 15 botellas de vino de un litro.

Tras la denuncia, se dispuso un operativo en la zona con la intervención del perro “Fito”, especializado en rastreo. Durante el procedimiento, el animal inició el seguimiento en dirección noroeste por un callejón interno de la finca, recorriendo aproximadamente 60 metros, hasta llegar a una pequeña represa, donde marcó la presencia de una bomba centrífuga, la cual fue recuperada.

El rastrillaje continuó en dirección norte entre las hileras del predio, avanzando unos 100 metros, para luego girar hacia el este por otro callejón interno y recorrer una distancia similar. En ese sector, el animal detectó una máquina que habría sido utilizada para trasladar la tapadora sustraída, la cual se encontraba oculta bajo un tronco en un cañaveral lindero al sector norte de calle El Altillo.

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